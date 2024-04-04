ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق في نهاية الأسبوع

2024-04-04 18:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الخميس، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجل صباح هذا اليوم 147100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.