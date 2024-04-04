2024-04-04 18:24:08 - المصدر: منصة إيشان

لم يبعث امتلاء البحيرات، الاطمئنان الكافي بشأن تجاوز أزمة المياه، فالخبراء يتوقعون أن العراق دخل في ما وصفوه بـ “الخطوط الحمراء في الإجهاد المائي”. ويقول تحسين الموسوي، وهو خبير مائي في حديث لـ “إيشان”، إن “فكرة مغادرة الجفاف أو عبرنا مرحلة التهديد وهم لا أساس له من الصحة، وخطر الجفاف ما زال مستمراً والعراق دخل […]

ظهرت المقالة امتلاء البحيرات غير كافٍ.. خبير بالمياه: خطر الجفاف مستمر ودخلنا بالخطوط الحمراء أولاً على Eishan.