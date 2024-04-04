أمانة بغداد يعترض على حكم الفار ويقدم شكوى اتحادية

2024-04-04 19:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارأعلن نادي أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن اعتراضه على حكم الفار لمباراته مع نادي نوروز والتي خسرها بهدفين لثلاثة في دوري نجوم العراق، فيما أكد أنه سيقدم شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال مشرف فريق أمانة بغداد أحمد عزت لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بمراقبة الحكام بسبب الخروقات"، مشيرا، إلى أن "حكام مباراتنا اليوم مع نوروز على ملعب نوروز ذبحوا فريقنا من الوريد إلى الوريد، ولم يحتسب لنا فاول رغم أن هناك حالة واضحة"، حسب قوله.وأضاف عزت، أن "الحكم ادعى أنه لم يشاهد الحالة على الرغم من سحب لاعب نوروز للاعب أمانة بغداد، مؤكدا، أن "أمانة بغداد سيقدم شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم".وأكد، أن "الفار بحاجة إلى فار، والاتحاد يجب أن يفتح تحقيقا بهذه المباراة؛ لأن هناك تلاعبا واضحا"، حسب قوله.