نائب محافظ ذي قار يحضر اجتماعا مشتركا لحسم تعارضات طريق التنمية

شبكة أخبار الناصرية: حضر نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي اجتماعا مشتركا لممثلي الوزارات والمحافظات لحسم تعارضات طريق التنمية والذي عقد برئاسة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بغداد. وقال العتابي في بيان له تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه إن الاجتماع المشترك ناقش رؤية الحكومة المحلية في ذي قار...

