الصحة توقع عقدا مع شركة قطرية لادارة وتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي

شبكة اخبار الناصرية:اعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عن توقيع عقد مع شركة قطرية لادارة وتشغيل مستشفى الناصرية سعة 492 سرير.وذكر بيان للوزارة تابعته شبكة اخبار الناصرية “وقعت وزارة الصحة عقدا مع مجموعة شركة اليغانسيا القطرية للرعاية الصحية الاولية لإدارة وتشغيل وصيانة مستشفى الناصرية سعة 492 سريرا في محافظة ذي...

