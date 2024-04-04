بالفيديو.. نسب إنجاز متقدمة بمشروع مستشفى الحرية في بغداد

2024-04-04 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد سليمحققت الكوادر الهندسية والفنية في محافظة بغداد نسب إنجاز متقدمة بمشروع مستشفى الحرية الذي يتكون من 4 أبنية رئيسية وبسعة إجمالية تبلغ 400 سرير في منطقة الحرية شمال غربي العاصمة بغداد.وأكد رئيس دائرة المهندس المقيم قصي التميمي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المستشفى يتكون من 400 ردهة عامة و92 ردهة خاصة ومن المؤمل إنهاء العمل ودخول المستشفى الخدمة في أيلول من العام المقبل 2025.وأضاف، أنه "سيتم نهاية العام الجاري التعاقد على الأجهزة الطبية التي تستخدم في المستشفى".[video=]

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