الإعمار والبلديات تعلن إتمام نصب 550 ألف عداد ماء

2024-04-04 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، نصب 550 ألف عداد ماء للجباية الإلكترونية من أصل مليونين و500 ألف تم التعاقد عليها مع ائتلاف شركات، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تقليل استهلاك المياه والحد من الفساد.وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في الوزارة عمار عادل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تعاقدت مع ائتلاف شركات ممول من قبل مصرف الجنوب الإسلامي لمدة ثلاث سنوات، حيث تم التعاقد على نصب 2 مليون و500 ألف عداد جباية إلكترونية، وإتمام نصب 550 ألفاً منها".وأضاف المالكي، أنه "تم إنجاز المشروع في 8 محافظات، والآن دخلنا المحافظة التاسعة"، موضحا، أن "هذا المشروع له فوائد كثيرة في مقدمتها تقليل استهلاك المياه، وأيضا الحد من الفساد الإداري والمالي، كون الجباية ستكون إلكترونية، مبينا، أن "الخطة تتضمن إنجاز 5 ملايين مقياس ولمدة 15 سنة".وتابع المالكي، أن "المشروع سيقضي على الهدر في الاستهلاك؛ وذلك لأن الجباية الإلكترونية ستكون قراءاتها صحيحة".