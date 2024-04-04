2024-04-04 20:12:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة واضحة بين الحالة المادية للإنسان وإصابته بالشيخوخة مبكرا، وتربط هذه الدراسة بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني للناس في تدهور صحتهم المعرفية أكثر من غيرهم. الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس أليرت” المعنية بالعلوم تناولت علاقة انخفاض المادة البيضاء بالدماغ مع انخفاض دخل الأسرة بشكل عام. والمادة البيضاء هي مادة أساسية […]

ظهرت المقالة دراسة حديثة: علاقة واضحة بين الحالة المادية للإنسان وإصابته بالشيخوخة أولاً على Eishan.