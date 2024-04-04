2024-04-04 20:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مجموعة قرصنة (الهاكرز)، اليوم الخميس، اختراقها أنظمة وزارة الحرب الإسرائيلية. ونقلت وكالة “تنسيم” الإيرانية، اعلان مجموعة قرصنة (الهاكرز) والتي تطلق على نفسها ” Nethunter”، أنها نجحت في الوصول إلى البنية التحتية لوزارة الحرب الإسرائيلية. وقامت هذه المجموعة أيضًا، بحسب الوكالة، بنشر فيديو لاختراق الأنظمة والشبكات الداخلية لوزارة الحرب الصهيونية لاثبات ادعاها. واضافت هذه المجموعة […]

ظهرت المقالة إعلام إيراني: “هاكرز” يخترقون وزارة الحرب الإسرائيلية بهجوم سيبراني أولاً على Eishan.