محمد علي كريم يقدم استقالته من تدريب نفط ميسان

2024-04-04 20:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاعتذر مدرب فريق نفط ميسان محمد علي كريم، اليوم الخميس، عن عدم تمكنه من استكمال المشوار مع الفريق.وذكر كريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنني "اعتذر بصدق وبكل امتنان عن عدم تمكّني من استكمال المشوار مع فريق نفط ميسان، وذلك بسبب ظروف شخصية خاصة، وأود أن اقدم شكري وامتناني العميق للهيئة الإدارية على دعمها وثقتها وتفهمها خلال هذه الفترة".وأضاف، أنني "أود أن أقدم الشكر الجزيل لجماهير النادي على وقوفها المستمر ودعمها الذي لم ينقطع، آمل أن تتفهموا الظروف الخاصة التي واجهتني، وأتمنى للفريق كل التوفيق في المستقبل".وجاءت الاستقالة بالتزامن مع خسارة نفط ميسان مباراته أمام نفط البصرة، اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة 21 من دوري نجوم العراق.