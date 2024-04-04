فوزان لنفط البصرة ونوروز في دوري نجوم العراق

2024-04-04 20:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق نفط البصرة، فوزا مهما على نفط ميسان بنتيجة 2-1، فيما تغلب نوروز على أمانة بغداد 3-2 عصر اليوم الخميس، في إطار الجولة 21 من دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نفط ميسان، قص شريط التسجيل مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه رامي علي، فيما عاد نفط البصرة سريعا بهدف دي ليما في الدقيقة 17، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لنفط البصرة من ركلة جزاء في الدقيقة (45+14)".وأضاف، أن "الشوط الأول شهد طرد لاعب نفط البصرة، أحمد سعيد، ليكمل فريقه اللقاء، بعشرة لاعبين"، مبينا، أنه "بهذا الفوز ارتفع رصيد نفط البصرة إلى 21 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري المحلي، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند 27 نقطة في المركز العاشر".وتابع، أنه "على صعيد متصل فاز فريق نوروز على أمانة بغداد بنتيجة (3-2)، اليوم الخميس، في مستهل منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق.وبين، أن" البداية كانت بهدف سجله لاعب نوروز، إيفياني بالدقيقة 29 ثم عزز زميله كلاوديو أوليفيرا التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0)، وفي الشوط الثاني قلصّ اللاعب إيرنست سيري النتيجة بهدف في الدقيقة 47 لصالح أمانة بغداد ثم عادل زميله كيوبي فلورنت النتيجة من ركلة جزاء بالدقيقة 59 قبل أن يخطف أحمد خالد هدفًا قاتلاً بالدقيقة 90 لصالح نوروز".ولفت، إلى أن "الفوز رفع رصيد نوروز إلى النقطة 33 في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن زاخو صاحب المركز الثالث والمتبقي له مباراة الجولة 21 وبفارق نقطة عن دهوك صاحب المركز الخامس المتبقي له مباراة الجولة ذاتها، فيما توقف رصيد أمانة بغداد عند النقطة 14".