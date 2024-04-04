العراق يقلص مساحة الاجواء للطيران العسكري لصالح الطيران المدني.. 3 فوائد منتظرة

2024-04-04 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، عن تقليص الاجواء المخصصة للطيران العسكري مما يزيد من مساحة الاجواء المخصصة للطيران المدني.

وبّين مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بدعم وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجهود قسم ادارة الحركة الجوية والتعاون المشترك بين كافة وحدات الرقابة الجوية، وبعد عدة اجتماعات ومخاطبات مع مركز العمليات الجوية المشترك ولمدة عامين تقريباً، تم قبول طلب الشركة لتقليص الأجواء المحجوزة للقوات العسكرية"، لافتا، ان "ذلك يأتي في اطار تأهيل الاجواء العراقية وصالات مطار بغداد الدولي ضمن الحملة الكبيرة التي اطلقتها الشركة للارتقاء بواقع الخدمات الجوية".

واشار البيضاني، الى انه "ستكون فسحة أكبر لعبور الطيران المدني وفتح الأبواب أمام الشركات لاستخدام المجال الجوي، ومما يخدم الشركات لعبور الاجواء العراقية بوقت قياسي ويزيد من اعداد الطائرات العابرة ويعظم ايرادات الشركة".

وختم المدير العام بـ"تقديم شكره لجميع العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لاتمام هذا الملف خدمة لعراقنا الحبيب".