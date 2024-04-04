2024-04-04 21:12:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، اليوم الخميس أنها وافقت على طلبٍ من السلطات النرويجية لاستعادة سلوان موميكا. وذلك بموجب اتفاقية دبلن والتي تجبر السويد على استقبال اللاجئين الهاربين من أراضيها أمثال المتطرف العراقي سلوان موميكا ، وأن تكون السويد هي المسؤولة عن طرده وترحيله. وقال المتحدث الصحفي لمصلحة الهجرة السويدية Jesper Tengroth، إن “المصلحة تلقّت طلباً […]

ظهرت المقالة يشكّل “خطراً على أراضينا”.. النرويج تغلق بابها بوجه سلوان موميكا وتعيده إلى السويد أولاً على Eishan.