رئيس اقليم كردستان في بغداد السبت.. ماذا يحمل؟

2024-04-04 21:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، مساء اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيزور العاصمة بغداد السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان بارزاني "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني يوم السبت".

ولفت شهاب الى ان بارزاني سيبحث في بغداد "تثبيت مسألة الرواتب واستئناف تصدير النفط وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي".

وأضاف، ان بارزاني "سيؤكد خلال هذه الزيارة على تنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي الذي بنيت على اساسه الحكومة العراقية".

وتأتي زيارة رئيس الاقليم عقب إعلان رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني أمس عن التوصل مع بغداد "إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".

وقال في بيان "سنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط خلال اليومين المقبلين".



