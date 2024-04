اصابة خمسة بجروح بينهم ثلاث طالبات  بحادث سير شمالي ذي قار 

2024-04-04 21:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار الخميس عن اصابة خمسة اشخاص بينهم ثلاث طالبات بجروح بحادث سير شمالي ذي قار. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين قضاء الرفاعي وقضاء قلعة سكر قرب حقل الغراف النفطي بين سيارة ستاركس وبيك اب. واضاف، ان...

