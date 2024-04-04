رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ أولوياتها

2024-04-04 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ أولوياتها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا التي تمسّ الواقع الاقتصادي والأمني للمواطنين، بما يدفع لتحقيق التنمية الشاملة".واضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ أولوياتها، وتطبيق رؤيتها المستقبلية التي تساعد على تعزيز الاستقرار وترتقي بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين".