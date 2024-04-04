الكمارك تعلن إنجاز 90% من أعمال المرحلة الأولى لأتمتة المنافذ

2024-04-04 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، إنجاز 90% من أعمال المرحلة الأولى من مشروعها لأتمتة المنافذ الحدودية.وقال مدير مشروع أتمتة وتحديث الكمارك في الهيئة فراس العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع هو نتاج اتفاق بين وزارة المالية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، لافتا، إلى أن "وثيقة الاتفاق أمدها سبع سنوات على مراحل".وأضاف، أن "هيئة الكمارك لا تزال في المرحلة الأولى وأشرفت على نهاية المرحلة التي ستكتمل خلال شهر حزيران المقبل"، مبينا، أن "النظام هو عبارة عن خلق قاعدة بيانات متكاملة للكمارك وخلق نظام إحصائي للحفاظ على المال العام عبر الدفع الإلكتروني".وبين، أن "هذا النظام يساعد في تسهيل التجارة ودخول العراق في منظمة التجارة العالمية ومنظمة الكمارك العالمية".ولفت، إلى أن "الخطوة الأولى كانت في تطبيق هذا النظام هو في مديرية الشحن الجوي و ثم مطار بغداد الدولي و الميناء الجاف الخاص بالأدوية و المستلزمات الطبية، وأخيرا في ساحة الترحيب الكبرى بأم قصر".ولفت، إلى أن "نسبة الإنجاز ضمن المرحلة الأولى حاليا تصل لحدود 90 بالمئة".