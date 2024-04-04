2024-04-04 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن مشروع مجاري أبي غريب يمثل أحد أربعة مشاريع أُقرّت ضمن الاتفاق الصيني، فيما أشار إلى وضع الأسس لبناء مستشفى سعة 100 سرير في القضاء.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق، اليوم، الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري أبي غريب، ضمن حزمة مشاريع إستراتيجية لمعالجة الصرف الصحي في عموم محافظة بغداد، الذي سيخدم 300 ألف نسمة في القضاء، بطاقة تصل إلى41 ألف م3/ يوم، وبعدد محطات متنوعة تبلغ 18 محطة".وأكد رئيس الوزراء، أن "مشروع مجاري أبي غريب يمثل أحد أربعة مشاريع أُقرّت ضمن الاتفاق العراقي الصيني"، مبينا، أنه "يأتي ضمن رؤية الحكومة بالتوجّه نحو إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية".وأشار إلى "الشركات التي بدأت تنفيذ المشاريع الرئيسية الأربعة في النهروان وسبع البور، واليوم في أبي غريب، وقريباً في ناحيتي الوحدة والرشيد"، مشدداً "على ضرورة الالتزام بالمواصفات العالية، والاعتناء بالفحوصات المختبرية، وأن يكون هناك تواجد ميداني للمحافظة ودائرة المهندس المقيم؛ لمعالجة الإشكالات والتعارضات، فضلاً عن أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المنفذة".وكشف عن "وضع الأسس لبناء مستشفى 100 سرير في قضاء أبي غريب"، لافتا، إلى أنه "سيُخصص مبلغ بشكل عاجل لتأهيل المستشفى الحالي والوحيد في القضاء".وأكد "توجيه الوزارات المعنية والمحافظة بإكمال مجموعة مشاريع في القضاء، بينها مشروع تطوير مدخل بغداد- أبي غريب، إضافة إلى التوجيه بإدراج مشروع الصرف الصحّي في ناحية النصر والسلام"، مشيرا إلى "مجموعة مشاريع ستنفذ في أبي غريب، أهمها تنفيذ الطريق الدولي السريع، ومحطة كهرباء (400 كي في)، ومحطة كهرباء الزيتون (33 كي في)".وذكر، أنه "تم تخصيص أرض لإنشاء محطة كهربائية بطاقة (132 كي في) في قرية الذهب الأبيض بالقضاء، فضلاً عن مشروع المدينة الثقافية في زقورة عقرقوف"، مؤكداً، أن "الفريق الوزاري يتابع مشروع 42 مدرسة لتغطية الاحتياج، إضافة إلى مشاريع خدمية وثقافية وصحية أخرى تتم متابعتها جميعاً".