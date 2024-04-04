بايدن يوبخ نتنياهو بمكاملة هاتفية ويهدده بتغيير السياسة الامريكية تجاه تل ابيب

2024-04-04 22:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول".

وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".

وأبلغ بايدن نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين في غزة.

وقال مصدر مسؤول إن "المكالمة كانت مشحونة ومتوترة".

وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي على التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر، ان "بايدن وبخ نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية وهدد بتغيير السياسة الأمريكية".

ولفتت مصادر صحفية أخرى الى، ان "التغييرات التي طلبها بايدن من نتنياهو تتضمن زيادة دخول المساعدات وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض" مبينة ان "التغييرات التي طلبها بايدن تشمل أيضا وقف أي ترتيبات إسرائيلية تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي بغزة".

وأفادت المصادر، بأن "بايدن قال لنتنياهو إن العالم تحول ضد إسرائيل وإن حلفاء لواشنطن أبلغوها بتحول في سياستهم".



