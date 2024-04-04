يخدم 300 الف نسمة وضمن 4 مشاريع مشابهة.. السوداني يطلق مشروع مجاري ابو غريب

2024-04-04 22:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري أبو غريب، ضمن حزمة مشاريع إستراتيجية لمعالجة الصرف الصحي في عموم محافظة بغداد، الذي سيخدم 300 ألف نسمة في القضاء، بطاقة تصل إلى41 الف م3/ يوم، وبعدد محطات متنوعة تبلغ 18 محطة.

وأوضح السوداني في كلمته خلال وضع حجر الأساس للمشروع بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، أن "مشروع مجاري أبو غريب يمثل أحد أربعة مشاريع أُقرّت ضمن الاتفاق العراقي الصيني، ويأتي ضمن رؤية الحكومة بالتوجّه نحو إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية".

وأشار إلى "الشركات التي بدأت تنفيذ المشاريع الرئيسية الأربعة في النهروان وسبع البور، واليوم في أبو غريب، وقريباً في ناحيتي الوحدة والرشيد،" مشدداً على "ضرورة الالتزام بالمواصفات العالية، والاعتناء بالفحوصات المختبرية، وأن يكون هناك تواجد ميداني للمحافظة ودائرة المهندس المقيم؛ لمعالجة الإشكالات والتعارضات، فضلاً عن أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المنفذة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن وضع الأسس لبناء مستشفى 100 سرير في قضاء أبو غريب، كما سيُخصص مبلغ بشكل عاجل لتأهيل المستشفى الحالي والوحيد في القضاء،" مؤكداً "توجيه الوزارات المعنية والمحافظة بإكمال مجموعة مشاريع في القضاء، بينها مشروع تطوير مدخل بغداد-أبو غريب، إضافة إلى التوجيه بإدراج مشروع الصرف الصحّي في ناحية النصر والسلام".

كما أشار السوداني إلى مجموعة مشاريع ستنفذ في أبو غريب، أهمها تنفيذ الطريق الدولي السريع، ومحطة كهرباء (400 كي في)، ومحطة كهرباء الزيتون (33 كي في)، فيما تم تخصيص أرض لإنشاء محطة كهربائية بطاقة (132 كي في) في قرية الذهب الأبيض بالقضاء، فضلاً عن مشروع المدينة الثقافية في زقورة عقرقوف،" مؤكداً، أن "الفريق الوزاري يتابع مشروع 42 مدرسة لتغطية الاحتياج، إضافة إلى مشاريع خدمية وثقافية وصحية أخرى تتم متابعتها جميعاً".



