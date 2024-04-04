2024-04-04 22:30:21 - المصدر: منصة إيشان

رأى وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريگاني، أن سبب ازدحام قرطبة اليوم هو بسبب ما وصفه بـ “فضول الناس” لمشاهدة المجسر، الذي تم افتتاحه يوم أمس الأربعاء ليلاً. وقال ريگاني خلال استضافته في “صالون البيت العراقي”، وحضرته “إيشان”، إن “الجو العراقي العام يميل للانتقاد ولو عبّدتَ الشوارع بالذهب”، مشيراً إلى أن “بغداد بحدودها الحالية مصمم لـمليوني […]

ظهرت المقالة “سخر” من الشركات العراقية.. ريگاني: “فضول الناس” سبب ازدحام مجسر قرطبة اليوم أولاً على Eishan.