2024-04-04 22:30:21 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، سيزور العاصمة بغداد السبت المقبل، ويلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد الإعلان عن التوصل إلى “حل مناسب” لإطلاق رواتب موظفي الإقليم وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في بيان، تلقته “إيشان”، إن بارزاني “سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني يوم السبت، […]

ظهرت المقالة بعد “استحصال” الرواتب.. بارزاني يلتقي السوداني السبت المقبل أولاً على Eishan.