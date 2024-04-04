مدرب الطلبة يستبعد لاعبين من فريقه قبل لقاء القوة الجوية

2024-04-04 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستبعد مدرب نادي الطلبة احمد صلاح، اليوم الخميس، لاعبين من الفريق قبل لقاء الدريبي في الجولة 21 من دوري نجوم العراق امام القوة الجوية والتي ستقام مساء غداً على ارض ملعب الشعب.وقال مصدر مطلع للوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المدرب احمد صلاح قرر استبعاد كابتن الفريق علي فائز واللاعب وكاع رمضان لإسباب انضباطية".يذكر ان مباراة الذهاب بين القوة الجوية والطلبة انتهت بالتعادل الايجابي لهدف لكلا الفريقين.