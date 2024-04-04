2024-04-04 23:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ناشد موظف بلدي في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بلقائه ومساعدته.

وقال عامل النظافة في مناشدته بمقطع فيديو، تلقته "بغداد اليوم"، انه "يعيش المأساة لصعوبة المعيشة وعدم حصوله على راتب الرعاية الاجتماعية".

وأضاف انه "لولا الحرام لأقدم على الانتحار" مناشداً "السوداني بلقائه بشكل عاجل والاستماع الى شكواه ومعاناته من شظف العيش".

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