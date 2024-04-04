2024-04-04 23:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

يستمر شهر نيسان الحالي بتسجيل درجات حرارة مرتفعة، قياساً بالسنوات السابقة، فيما من المتوقع ان يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم السبت المقبل بواقع ٣ درجات.





المنبئ الجوي واثق السلامي، وفي تدوينة تابعتها "بغداد اليوم" توقع تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة نزول منخفض جوي (حركي) تصحبه رياح نشطة وامطار رعدية.

وبحسب السلامي، فأن هذا المنخفض "الحركي" سترافقه فرص لتساقط الامطار بمناطق شمال وشرق البلاد، وستشمل مناطق اخرى، وستستمر على مدى الأسبوعين المقبلين.



