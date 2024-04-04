2024-04-04 23:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، مساء اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، ان يسجل يوم غد الجمعة، في العاصمة بغداد أعلى درجة حرارة في شهر نيسان بتاريخها.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمى في محطة بغداد 35 درجة مئوية، ليوم غد الجمعة".

ولفتت الى "تسجيل أعلى درجة حرارة عظمى على مر السنين الماضية لنفس اليوم ( ْ24.5 ) وكانت في 1998".

وتوقعت الأنواء الجوية في نشرتها الصباحية، ان يكون طقس الغد صحواً مع بعض الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



