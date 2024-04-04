نيجيرفان بارزاني في بغداد السبت المقبل: بنود اتفاق وثلاثة ملفات على طاولة البحث مع السوداني

2024-04-04 23:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علمت وكالة شفق نيوز من مصادر مطلعة يوم الخميس، بأن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد للتباحث حول عدة ملفات.

وبهذا الشأن؛ قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالتنا إن "الزيارة من المقرر أن تكون يوم السبت المقبل حيث سيلتقي بارزاني برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف ان "بارزاني سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات مثل الموازنة والرواتب والنفط و استئناف تصديره اضافة الى العلاقات بين اربيل وبغداد وغيرها".

وتابع شهاب ان "رئيس اقليم كوردستان مسؤول عن تنظيم العلاقات بين اربيل و بغداد وذلك وفقا للقانون وكون بارزاني شخصية سياسية بارزة على مستوى اقليم كوردستان والعراق".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الاقليم ان "نيجيرفان بارزاني سيؤكد خلال هذه الزيارة على تنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي الذي بنيت على اساسه الحكومة العراقية".