2024-04-05 00:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

حل العراق في مرتبة متقدمة عالميًا وعربيًا بمعدلات الموت جراء الحوادث المرورية، فيما تظهر الارقام تصاعد معدلات الموت بالحوادث المرورية في العراق خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب تقرير مؤشر الحوادث المرورية العالمي "ROAD TRAFFIC ACCIDENTS" وتابعته "بغداد اليوم"، فأن العراق يحل بالمرتبة 37 من اصل 183 دولة بمعدلات الموت جراء الحوادث المرورية.

وبلغ معدل الوفيات جراء الحوادث المرورية في العراق 34.4 وفاة لكل 100 الف نسمة، وعلى المستوى العربي، جاء العراق خامساً بعد كل من الصومال السودان السعودية واليمن.

وتصدرت جمهورية الدومنيك، تقرير المؤشر العالمي، وسجلت معدل وفيات جراء الحوادث المرورية وصل لـ67 لكل 100 الف نسمة، فيما تذيلت دولة انتيغا المؤضر بصفر وفاة، وقبلها ولايات ميكرونيسيا المتحدة بمعدل 0.1 وفاة لكل 100 الف نسمة.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تابعتها "بغداد اليوم"، فأن هناك ارتفاعا واضحا في معدلات الموت جراء الحوادث المرورية، ففي عام 2012 سجل العراق 18 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة ليستمر هذا الارتفاع بتسجيل 27 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في عام 2019.