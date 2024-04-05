2024-04-05 00:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، بمداهمة مدرسة والعثور على بنادق ورمانات وقاذفة تعود لحارسها الليلي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الامنية ضبطت بنادق عدد 2 وقاذفة RBG7 عدد 1 ورمانات يدوية عدد 2 وعتاد كلاشنكوف وعتاد بي كي سي وملابس عسكرية، داخل احدى المدارس ضمن منطقة الشعب خلال مداهمة استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة والتي تعود الى حارس المدرسة الليلي الذي يتاجر فيها".

واضاف، ان "المتهم، تمكن من الفرار قبل مداهمة المكان ولم يتم العثور عليه الى الان".