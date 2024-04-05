بحضور السوداني.. مأدبة إفطار سياسية تناقش دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي

2024-04-05 00:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس النواب بالنيابة يستضيف رئيسَي الجمهورية والوزراء على مائدة الإفطار بحضور أعضاء تحالف الأساس



استضاف رئيس مجلس النواب بالنيابة، السيد محسن المندلاوي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على مائدة الإفطار الرمضانية، بحضور أعضاء تحالف الأساس العراقي.

وجرى عقب جلسة الإفطار التداول في عموم الأوضاع المحلية، ومستجدات المشهد السياسي، والتأكيد على أهمية استمرار تقديم الدعم للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي، وضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار في البلاد، والعمل من أجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته وتوفير حياة كريمة له، والتعاون من أجل عراق آمن ومزدهر.