الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية استمرار تقديم الدعم للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي

2024-04-05 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكدت الرئاسات الثلاث، اليوم الخميس، على أهمية استمرار تقديم الدعم للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بالنيابة، محسن المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استضاف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مائدة الإفطار الرمضانية، بحضور أعضاء تحالف الأساس العراقي".وأضاف البيان، أنه "جرى عقب جلسة الإفطار التداول في عموم الأوضاع المحلية، ومستجدات المشهد السياسي، والتأكيد على أهمية استمرار تقديم الدعم للحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي، وضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار في البلاد، والعمل من أجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته وتوفير حياة كريمة له، والتعاون من أجل عراق آمن ومزدهر".