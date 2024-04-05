2024-04-05 00:30:09 - المصدر: منصة إيشان

يأتي يوم القدس العالمي الذي أطلقه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني، مختلفاً هذا العام من نواحي كثيرة، حيث تستمر الحرب الإسرائيلية الشعواء على سكان قطاع غزة مستهدفة “الحرث والنسل” في إبادة جماعية يتفرج عليها العالم دون أي يحرك ساكناً، لكن صدى فعاليات يوم القدس، تصل إلى غزة المحاصرة، لتمثل دفعة قوية لصمود شعبها […]

ظهرت المقالة يوم القدس العالمي.. رسائل محور المقاومة تخلقُ “رعباً جديداً” لإسرائيل أولاً على Eishan.