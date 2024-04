2024-04-05 00:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار الخميس عن مصرع رجل خمسيني بحادث دهس في قضاء قلعة سكر شمال ذي قار في ثاني حادث سير يسجل خلال الساعات الماضية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان سيارة نوع ستاركس دهست رجل يبلغ من العمر ٥٢ عاما على الطريق العام...

The post في ثاني حادث خلال ساعات مصرع رجل خمسيني بحادث دهس شمالي ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.