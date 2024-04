بالوثيقة: رئيس مجلس ذي قار يوجه دوائر حكومية بجرد المدارس قرب الطرق الرئيسية 

2024-04-05 00:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار اربع دوائر حكومية لجرد عدد المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم من الحوادث. وذكر عبد الباقي العمري بحسب الوثيقة التي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها ان على دوائر التربية والمرور والبلدية والبلديات القيام بجرد المدارس التي تقع على الطرق الرئيسية في...

