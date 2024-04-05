الزوراء والنجف يتخطيان الكهرباء والنفط في دوري نجوم العراق

2024-04-05 01:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الزوراء، مساء اليوم الخميس، فوزا ثمينا على فريق الكهرباء بهدف نظيف، فيما تغلب النجف بنفس النتيجة على النفط.وتمكن المحترف كريستوفر من تسجيل الهدف الوحيد للزوراء في الدقيقة 12 من الشوط الأول في المباراة التي جرت في ملعب الزوراء ضمن الجولة 21 من دوري نجوم العراق، وبهذا الفوز ارتقى الزوراء إلى المركز الثالث بـ 34 نقطة .وفي ملعب النجف نجح فريق غزلان البادية في خطف نقاط مباراته امام النفط بعد الفوز بهدف وحيد جاء في الدقيقة 74 من المباراة بإمضاء المحترف دومينيك مندي، واحتل النجف بعد هذا الفوز المركز الثامن ب 30 نقطة.