بفارق 5 نقاط.. الشرطة يغادر بطولة وصل لكرة السلة

2024-04-05 01:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر فريق نادي الشرطة لكرة السلة، اليوم الخميس، مباراته امام نظيره الإيراني غورغان، بفارق خمس نقاط، والتي اقيمت على قاعة الشعب ببغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن فريق غورغان الإيراني اقصى مساء اليوم الخميس فريق الشرطة من التأهل إلى نهائي بطولة وصل لكرة السلة بعد فوزه بفارق خمس نقاط في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب ببغداد ضمن نصف نهائي البطولة.وأوضح أنه بهذه الخسارة فقد اقصي فريق الشرطة من التأهل لنهائي المسابقة بعد خسارتين امام الفريق الإيراني الاولى في طهران.