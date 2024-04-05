بعد فاجعة الهارثة.. ذي قار تسبق المحظور بجردة حساب لمدارسها (وثيقة)

2024-04-05 01:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الخميس، (4 نيسان 2024)، أربع دوائر حكومية لجرد عدد المدارس في المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها من الحوادث المرورية على خلفة فاجعة مدرسة الهارثة شمال البصرة الثلاثاء الماضي.

وقال العمري بحسب كتاب تلقته "بغداد اليوم"، ان "على دوائر التربية والمرور والبلدية والبلديات القيام بجرد المدارس التي تقع على الطرق الرئيسية في المحافظة".

وأضاف، ان "على هذه الدوائر اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع اي حادث حفاظا على حياة الطلبة".

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عصر أول أمس الثلاثاء عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرستهم في منطقة الهارثة شمال البصرة وتسبب الحادث بمصرع 6 منهم واصابة 9 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على سائق الشاحنة الذي قال في الاعترافات الأولية ان "خللاً حصل في مكابح مركبته تسبب بوقوع الحادث".



