2024-04-05 01:36:08 - المصدر: منصة إيشان

حصلت منصة “إيشان” على معلومات من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تخص فتح تحقيق بلافتة “عاشت ايدك بابا كحمد” التي رفعت على مجسر قرطبة وسط العاصمة بغداد، والتي أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر من مكتب السوداني لـ”إيشان”، إن “هناك تحقيقاً فتح لمعرفة من يقف خلف رفع لافتة (عاشت ايدك بابا […]

ظهرت المقالة من رفعها على مجسر قرطبة؟.. السوداني يحقق بلافتة “بابا محمد” أولاً على Eishan.