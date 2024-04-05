النزاهة تدعو شعلان الكريم للحضور "بصورة عاجلة"

2024-04-05 02:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، فجر اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، النائب الحالي (شعلان الكريم) للحضور إلى مقرّ رئاسة الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ من إحدى القنوات الفضائيَّة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأن "رئاسة الهيئة تدعو النائب الحالي (شعلان الكريم)؛ للحضور إلى مقرّ رئاسة الهيئة؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى القنوات الفضائيَّة والتي أشار فيه إلى تلقّيه عرض رشى من إحد النوَّاب الحاليّين؛ مقابل انتخابه لرئاسة مجلس النوَّاب".