النزاهة تدعو النائب شعلان الكريم للحضور بصورة عاجلة لرئاسة الهيئة

2024-04-05 03:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، النائب الحالي (شعلان الكريم) للحضور إلى مقرّ رئاسة الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ من إحدى القنوات الفضائيَّة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئاسة الهيئة تدعو النائب الحالي (شعلان الكريم)؛ للحضور إلى مقرّ رئاسة الهيئة؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى القنوات الفضائيَّة والتي أشار فيه إلى تلقّيه عرض رشى من إحد النوَّاب الحاليّين؛ مقابل انتخابه لرئاسة مجلس النوَّاب".