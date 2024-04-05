نواب: جدول الموازنة ورئاسة البرلمان ستحسم بعد عيد الفطر المبارك

2024-04-05 03:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، وجود تحرك جاد لحل أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عطلة عيد الفطر المبارك، فيما اكدوا عدم وجود بوادر لتغيير قانون الانتخابات.وقال النائب عن حزب تقدم يحيى العيثاوي، في تصريح لبرنامج "تحت خطين" الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، وهي لحزب تقدم بسبب نتائجه بالانتخابات والاتفاقيات السياسية، ولكن هناك بعض الكتل تحاول القفز على الاستحقاقات السياسية".وأضاف أن "تأخير انتخاب مجلس النواب سيضعنا أمام متاهات جديدة وسيصيب البرلمان بالشلل"، داعياً إلى "الاسراع بانتخاب رئيس جديد للبرلمان".ولفت إلى أن "هناك حديث بين القوى السياسية حول تغيير قانون الانتخابات، ولكنه لم يطرح في البرلمان بصورة جدية، ولا توجد بوادر لذلك"، مؤكداً أن "حزب تقدم لا توجد لديه النية لتغيير قانون الانتخابات".فيما قال النائب عن حركة صادقون عدي عواد، في تصريح لبرنامج "تحت خطين"، إن "المتاهة التي دخلنا بها سببها الخلاف على حسم منصب رئيس البرلمان، رغم انه موضوع خاص بالمكون السني، لذلك نأمل بأن يكون هناك للتوافق بعد عطلة عيد الفطر".وتحدث عواد عن جداول الموازنة، قائلاً: إن "جداول الموازنة الثلاثية ستصل إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك".وتحدث النائب المستقل عدنان الجابري، في تصريح لـ"تحت خطين"، عن انتخابات مجالس المحافظات قائلاً: إن "الحكومة نجحت باجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "هذه الانتخابات وضحت معالم التحالفات المقبلة".وحول رئاسة البرلمان، أوضح أن "جميع القوى السياسية الشيعية، مع حسم ملف رئاسة البرلمان، لذلك على المكون السني الاسراع بالاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان".وأكد رئيس حركة عطاء خالد كبيان، في تصريح لـ"تحت خطين"، أن "الحكومة نجحت في اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وهناك تفاهمات بالسر حول رئاسة البرلمان ولكن لغاية الان لم تحسم"، متاملاً: بالاسراع بحسم هذا الملف بعد عيد الفطر المبارك".