سلة الشرطة تودع بطولة غرب آسيا بعد خسارتها امام غورغال الايراني

2024-04-05 04:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودعت سلّة الشرطة العراقي بطولة غرب آسيا بعد الخسارة أمام ضيفه غورغان الإيراني اليوم الخميس بنتيجة 88-83 في مباراة الإياب.

جرت المباراة عند الساعة العاشرة مساءً في قاعة الشعب للالعاب الرياضية بالعاصمة بغداد.

وكان فريق نادي الشرطة السلوي خسر في اول مبارياته بجولة الذهاب لبطولة وصل الدولية أمام فريق نادي غورغان الإيراني وبنتيجة 102-64 نقطة في المباراة التي استضافتها قاعة آزادي في العاصمة الإيرانية طهران الخميس الماضي.