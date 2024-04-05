الهدف الوحيد يبتسم لأصحاب الأرض في مباراتين بدوري النجوم

2024-04-05 04:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على الكهرباء بهدف نظيف، فيما تغلب النجف على النفط بنفس النتيجة، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

في المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء، انتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض والجمهور بهدف دون رد، جاء عن طريق المحترف كرستوفر جون عند الدقيقة 11، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

في حين شهدت المباراة الثانية التي جرت أحداثها على ملعب النجف الدولي، انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الدقيقة 74 من عمر المباراة شهدت تسجيل النجف هدف الفوز الوحيد عن طريق دومنيك ميندي.