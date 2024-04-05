روسيا تزود باكستان بكمية قياسية من الحبوب

2024-04-05 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أفادت إحصاءات رسمية باكستانية بأن روسيا أصبحت المورد الرئيسي للحبوب لباكستان.

ففي اذار الماضي اشترت باكستان كمية قياسية من القمح الروسي، حوالي نصف مليون طن، ووفقا للمعطيات المتوفرة، باتت الحبوب الروسية تغطي 70% من استهلاك السوق الباكستانية.

وفي عام 2023، زادت روسيا من تصدير القمح إلى باكستان بمقدار 5.5 أضعاف - ما يصل إلى 1.6 مليون طن بقيمة 568.3 مليون دولار.

وفي الربع الأول من هذا العام، بلغ حجم التسليمات بالفعل، ما يقرب من ثلثي العام الماضي ووصل إلى مليون طن بقيمة 296 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، وصلت المبيعات في شهر مارس إلى مستوى قياسي بلغ 478 ألف طن بقيمة 139 مليون دولار، وبلغت حصة التصدير الروسي في الواردات الباكستانية 70.5%. وفي عام 2022، كانت النسبة 24.6%.

وقامت باكستان بتسديد قيمة واردات الحبوب الروسية في الربع الأول، مناصفة بالدرهم الإماراتي والدولار. وفي الوقت نفسه، تم استخدام الدرهم لأول مرة لدفع ثمن هذا المنتج في نوفمبر من العام الماضي.

المصدر: روسيا اليوم