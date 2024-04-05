2024-04-05 09:18:03 - المصدر: واع

الأنبار- واع- أحمد الدليميحدّدت الحكومة المحلية في محافظ الأنبار، اليوم الجمعة، موعد تسلم الشرطة للملف الأمني في المحافظة.وقال رئيس مجلس المحافظة عمر مشعان الدبوس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مجلس المحافظة استضاف قائد شرطة الأنبار لتقديم شرح مفصل عن الوضع الأمني في محافظة الأنبار عموماً"، لافتاً الى أن "قيادة الشرطة بجميع صنوفها ستتسلم الملف الأمني بتاريخ 1 آيار المقبل".وفي ما يتعلق بالدرجات الوظيفية أشار الدبوس الى أنه "بالتنسيق وبالاتفاق تم الإعلان عن (8099) درجة وظيفية بصفة عقد لأبناء المحافظة تتوزع على جميع الأقضية والنواحي وبمختلف الاختصاصات"، مؤكداً أنه "سوف يكون هناك تعميم في جميع الأقضية والنواحي لتسهيل عملية التقديم على الدرجات الوظيفية بشفافية".