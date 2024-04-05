سيناريو بيدري يرعب يامال

2024-04-05 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأوضح لامين يامال جناح برشلونة، موقفه من المشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024.ويعد يامال، البالغ من العمر 16 عاماً، من المرشحين للمشاركة مع الماتادور في الأولمبياد، رغم إمكانية ظهوره مع المنتخب الأول في اليورو.وخلال مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو، قال يامال :"من غير المنطقي أن ألعب في اليورو والأولمبياد، لأنني منذ بداية مسيرتي، لا أحاول زيادة الأعباء على عاتقي بخوض الكثير من المباريات".وأضاف "لكن إذا كنت مضطراً للذهاب، ففي النهاية أنا ألعب لإسبانيا، وهذا حلم بالنسبة لي".وربط يامال، مشاركته في الأولمبياد بموقف منتخب إسبانيا في اليورو، مشدداً على أن البطولة الأوروبية هي الأكثر أهمية بالنسبة له.وبسؤاله عما إذا كان يخشى تكرار سيناريو زميله (بيدري) المزعج في صيف 2021، أجاب: "هذا نموذج لما يمكن أن يحدث، وهو الشخص الوحيد الذي أتذكره كلما فكرت في اللعب بالمسابقتين".وكان بيدري قد شارك في يورو 2020 قبل اللعب في أولمبياد طوكيو، وهو ما أثر سلباً على حالته البدنية بعد ذلك، ليتعرض منذ ذلك الوقت لإصابات عديدة.المصدر : كورة