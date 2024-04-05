دوري نجوم العراق.. الصقور بمواجهة الانيق اليوم في "ديربي بغداد"

2024-04-05 10:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام مساء، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، ابرزها ديربي بغداد بين الطلبة والقوة الجوية على ملعب المدينة.

ويسعى الجوية من خلال لقاء اليوم، لتحقيق الفوز والبقاء في إطار المنافسة على الصدارة مع الشرطة، حيث يمتلك الجوية الذي يأتي بالوصافة بـ 45 نقطة متساوياً بالنقاط مع المتصدر الشرطة، لكن بفارق الأهداف يحل ثانياً، بينما يسعى الطلبة للعودة إلى التنافس إذ يمتلك حالياً 31 نقطة ويأتي بالمركز السابع، ففي حال فوزه يقفز للمركز الثالث أو الرابع حسب فارق الأهداف عن الزوراء، وذلك بعد أن يرفع رصيد للنقطة 34 وهو نفس رصيد الزوراء الذي فاز أمس على الكهرباء.

وبنفس الوقت، يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة أصحاب الأرض فريق نفط الوسط الذي يصارع على الهبوط في المركز الأخير برصيد 10 نقاط، مع ضيفه المتصدر فريق الشرطة برصيد 45 نقطة، ويسعى الفريقان لخطف النقاط الثلاث، إذ يسعى الشرطة للتمسك بالصدارة، بينما يحاول نفط الوسط التعويض للتخلص من قعر ترتيب فرق الدوري.



