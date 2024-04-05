2024-04-05 10:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة "بغداد اليوم" على طلب نيابي باسم النائب اسماء كمبش معنون الى رئيس مجلس النواب بالانابة يدعو الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى والتي اثارت الراي العام خلال الساعات الماضية بعد اكتشافها .

فيما اكد مصدر حكومي في حديث لـ" بغداد اليوم"، ان" لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى وتم التنسيق مع الاجهزة الامنية من اجل منع سفر الاسماء المتورطة خارج البلاد واجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الارهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الاموال المخصصة لهم

واضاف،ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الاموال".



