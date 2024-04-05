اليوم .. ديربي ساخن يجمع الجوية بالطلبة في دوري النجوم

2024-04-05 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الجمعة لقاءات الجولة الـ(21) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الطلبة سابع الترتيب بنظيره القوة الجوية الوصيف الطامح لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام دهوك.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"ملعب المدينة الدولي سيستضيف ديربي بغداد في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بين صاحب الترتيب الثاني فريق القوة الجوية برصيد (45) نقطة مع الطلبة السابع وفي جعبته (31) نقطة".وأضاف أن " المباراة الثانية التي ستقام على ملعب النجف الأولمبي ستجمع فريق الشرطة متصدر المسابقة برصيد (45) نقطة بنفط الوسط متذيل القائمة برصيد عشر نقاط، وتبدو حظوظ القيثارة هي الأوفر للتفوق على منافسه عطفاً على الامكانات والفوارق الفنية".وبين أن "مباريات هذه الجولة ستختتم يوم غدٍ السبت عندما يلعب الحدود أمام كربلاء، ويستضيف زاخو جاره دهوك، ويواجه الميناء متحديه الكرخ، في الوقت الذي يستقبل فيه أربيل منافسه نادي القاسم".