لضمان سلامة الطلاب .. بلدية كركوك تباشر بوضع مطبات اصطناعية أمام المدارس

2024-04-05 10:36:02 - المصدر: واع

كركوك-واع-مهدي الربحاويأعلنت مديرية بلدية كركوك ،اليوم الجمعة، عن المباشرة بوضع مطبات اصطناعية أمام المدارس التي تقع على الطرق الرئيسية لضمان سلامة طلاب المدارس .وقال مدير بلدية كركوك أحمد عمر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مديرية بلدية كركوك باشرت بوضع مطبات اصطناعية أمام المدارس التي تقع على الطرق الرئيسية بما ينظم حركة السير ويسهم في سلامة عبور وحركة التلاميذ"، مبيناً أن"الحملة شملت وضع علامات تحذيرية عدة في أماكن مختلفة من المحافظة".وأضاف أن "بلدية كركوك وضعت في وقت سابق خطة لإنشاء عدد من جسور عبور المشاة أمام البوابات الرئيسية للدوائر الحكومية والمستشفيات" مشيراً إلى أن "الخطة بمرحلتها الأولى شملت جامعة كركوك ودار العدالة و مستشفى آزادي، وأن المرحلة المقبلة ستتضمن أيضاً مناطق مكتظة بالسكان".